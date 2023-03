Zudem seien vergangenes Jahr durch ein städtisches Förderprogramm zusätzlich rund 140 vorher lange leerstehende Wohnungen saniert worden, so die Angaben der Stadt. Der Mietpreis für diese Wohnungen bleibt demnach ebenfalls für 15 Jahre auf maximal 6,50 Euro pro Quadratmeter begrenzt. Nur Personen mit einem Wohnungsberechtigungsschein können in diese Wohnungen ziehen. Durch die kommunale Förderung könnten in diesem Jahr nochmals etwa 130 Sozialwohnungen hinzukommen, teilt das Wohnungsbauamt der Stadt Leipzig mit.

Was ist der weiße Wohnungsberechtigungsschein? Mit dem weißen Wohnungsberechtigungsschein können Wohnungen bezogen werden, die durch das Sächsische Ministerium für Regionalentwicklung gefördert wurden. Erhalten können den Berechtigungsschein einkommensschwache Haushalte, Sozialhilfeempfänger sowie Personen, die aufgrund von Obdachlosigkeit, Mietschulden oder Suchtverhalten keine Wohnung finden.



Linke: Mangel in Leipzig trotzdem vielerorts spürbar

Trotz stetigen Zuwachses an sozialem Wohnraum in der Stadt, sei bezahlbarer Wohnraum in Leipzig weiter ein großes Problem, sagt Linken-Stadtrat Mathias Weber. So hätten mehr Menschen Anspruch auf eine Sozialwohnung, als es das Angebot hergebe. "Im vergangenen Jahr wurden rund 2.600 Wohnungsberechtigungsscheine ausgestellt. Davon konnten aber nur rund 42 Prozent mit Wohnraum versorgt werden", sagt Weber. Ähnlich die Zahlen für das Vorjahr: Von 1.700 Haushalten hatten laut Weber wiederum nur 42 Prozent eine Wohnung erhalten. In Leipzig-Grünau wurden lange leerstehende Wohnungen mit städtischen Fördergeldern saniert. Sie werden jetzt als Sozialwohnungen angeboten. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO / Thomas Eisenhuth

Vermieter müssen Berechtigte abweisen

Der Wohnungsmangel zeige sich auch bei allen frei verfügbaren Sozialwohnungen, die die Stadt Leipzig auf ihrer Webseite auflistet, sagt Weber. "Diese Wohnungen sind in der Regel vergriffen." Vermieter müssten wiederholt abwinken, weil keine freie Wohnung vorhanden sei. "Wir erleben aktuell eine sich weiter zuspitzende soziale Schieflage, da die große Gruppe der Haushalte mit geringem oder mittlerem Einkommen um viel zu wenige Wohnungen kämpft", erklärt Weber. Die aktuell stark rückläufige Bauentwicklung komme erschwerend hinzu: "Es werden weniger Wohnungen gebaut. In der Folge gibt es auch weniger Wohnungen." Der freie Wohnungsmarkt habe versagt, so Weber. Mathias Weber ist wohnungspolitischer Sprecher der Linken im Stadtrat Leipzig. Er hält mehr Investitionen in den sozialen Wohnungsbau für notwendig. Bildrechte: Linke Leipzig

Wohnungsmarkt differenziert betrachten

Der Wohnungsmarkt müsse in jedem Bundesland und in jeder Großstadt differenziert betrachtet werden, sagt Mirjam Philipp vom Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften (VSWG). "Im Gegensatz zu anderen Wohnungsmärkten in anderen Bundesländern ist unser Markt sehr offen. Auch jemand mit schmalem Geldbeutel, findet in Sachsen eine Wohnung", sagt die VSWG-Vorstandschefin.

VSWG-Chefin: Genügend leerstehende Wohnungen vorhanden

Im Freistaat gibt es laut Philipp genügend leerstehende Wohnungen, die bezahlbar sind und auf dem Kostenniveau von Sozialwohnungen liegen. "Wir brauchen keine Sozialwohnungen im sächsischen Markt. Unser Markt ist geprägt von Leerstand. Wir haben genügend Wohnungen mit einer moderaten Miete", sagt Philipp. Deutlich werde das an der Leerstandsquote bei den Wohnungsgenossenschaften in Leipzig. Von 56.000 Wohnungen standen Philipp zufolge im Jahr 2022 knapp 3.300 Wohnungen und somit sechs Prozent leer. Dieser leerstehende Wohnraum verteile sich über die gesamte Stadt, es gebe ihn auch in Connewitz oder am Stadtrand, so Philipp. Für die VSWG-Chefin Mirjam Philipp geht die Diskussion um Sozialwohnungen in Deutschland meist an den örtlichen Gegebenheiten vorbei. Bildrechte: Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften

Mit einem Quadratmeterpreis im Durchschnitt von 5,54 Euro bei Bestandswohnungen und 6,56 Euro bei Neuvermietungen seien die Wohnungsgenossenschaften 17 Prozent günstiger als der in Leipzig ortsübliche Quadratmeterpreis von 7,90 Euro, so Philipp. Das heißt für die VSWG-Chefin: "Wir brauchen keine Sozialbindung, wir sind sozial."

Investoren fragen höheren Sozialwohnungsbau an

Trotz Bauflaute könnte wieder mehr Bewegung in den sozialen Wohnungsbau kommen, sagt Leipzigs Baubürgermeister Thomas Dienberg. Investoren stellen laut Dienberg derzeit vermehrt Anfragen, mehr als die von der Stadt vorgeschriebenen 30 Prozent Sozialwohnungen in Neubauten zu errichten. Das Problem: Konkrete Bauanträge seien bisher ausgeblieben. "Es sind Willensbekundungen, die wir gerne unterstützen und fördern wollen. Aber wir brauchen konkrete Anträge, aus denen die zusätzlichen Wohnungen hervorgehen", so der Baubürgermeister. Thomas Dienberg (Grüne) ist Baubürgermeister von Leipzig. Bildrechte: Stadt Leipzig

