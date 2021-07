Zum Landesparteitag am Wochenende hört die SPD Sachsen in sich hinein. Insgesamt 140 Anträge stehen auf der Tagesordnung.

In Leipzig sind 120 Delegierte der SPD Sachsen am Vormittag zu ihrem Landesparteitag zusammengekommen. Das Treffen war wegen der Corona-Krise mehrfach verschoben worden. Im Zentrum der Diskussionen im Westbad stehen der Leitantrag, der sich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie beschäftigt und die Richtlinie für die künftige Arbeit der Sozialdemokraten in Sachsen. "Vom Krisenmodus in den Zukunftsmodus" lautet das Motto, bei dem es um einen klimaneutralen Umbau der Wirtschaft, mehr Tarifbindung, die Mobilitätswende, bessere Bildungspolitik sowie einen sozial gerechten Klimaschutz geht.