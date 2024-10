Bildrechte: IMAGO / Christian Grube

Jugendmeisterschaft Speedklettern Ein Kampf gegen Kälte, Regen und die Zeit

06. Oktober 2024, 17:08 Uhr

Die Klettersaison hat diesen Sonnabend ihren Abschluss in Leipzig gefunden. Zumindest für die besten deutschen Jugend-Meisterinnen und Meister. Diese forderten sich beim sechsten Jugendcup auf dem Ritterplatz am Petersbogen heraus. Große Herausforderung für die Athleten an diesem Wochenende: das kalte Wetter und der Regen.