In der ehemaligen Konsum-Filiale in Taucha stapelten sich bis Freitag Windeln, Decken, Konserven und Medikamente. Alles Spenden, die inzwischen mit einem Hilfskonvoi an die polnische-ukrainische Grenze gebracht worden sind. Angesichts der großen Spendenbereitschaft ist der Tauchaer Bürgermeister Tobias Meier überwältigt: "Das macht einen doch ein bisschen stolz und mir läuft es mehrmals täglich kalt den Rücken runter."