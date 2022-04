Bei einem viertägigen Spendenlauf um den Cospudener See in Markkleeberg sind über das lange Osterwochenende zwischen 6.000 und 7.500 Euro an Spenden für ukrainische Geflüchtete in der Leipziger Region zusammengekommen. Wie Organisator Ronny Winkler im Gespräch mit MDR SACHSEN mitteilte, wird die genaue Summe erst um Mitternacht feststehen: "Wir hoffen, dass sich bei dem sonnigen Wetter noch weitere Läuferinnen und Läufer finden. Außerdem kommen bei jeder weiteren Umrundung noch ein paar Euro dazu, weil einige sich bereit erklärt haben, zusätzlich zu spenden", sagte er.