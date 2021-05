Unsichere Böschung Sperrung von Störmthaler und Markkleeberger See verlängert

Für lange Tage am See müssen Badebegeisterte um Leipzig weiterhin auf den Cospudener oder den Kulkwitzer See umsteigen: Die Bauarbeiten an Störmthaler und Markkleeberger See dauern an. Damit bleiben beide Seen auf unbestimmte Zeit für Schwimmer und Boote geschlossen.