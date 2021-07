In der ersten Phase ist der Martin-Luther-Ring in Richtung Osten und Süden für den Autoverkehr gesperrt und es wird über Riemannstraße und Petersteinweg sowie über den Roßplatz umgeleitet. Im August kommt es am gesamten Martin-Luther-Ring zu Verkehrseinschränkungen. Die Umleitungen Richtung Norden und Osten erfolgen erneut über die Riemannstraße sowie Roßplatz. Stadtauswärts kann die Sperrung über die Grünewaldstraße umfahren werden. In der dritten Phase bis Anfang September sind dann noch einmal die Richtungsfahrbahnen nach Osten und Süden für den Autoverkehr gesperrt.