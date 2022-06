Vor dem Leipziger Landgericht muss sich ab Montag ein 34-jähriger Mann verantworten. Der gebürtige Görlitzer soll im letzten Jahr mehrfach Sprengstoffpakete auf Leipziger Straßen platziert haben. So war es Im August letzten Jahres zweimal dazu gekommen, dass Pappkartons, die auf dem Gehweg lagen, explodierten. Passanten hatten sie aufheben wollen beziehungsweise stießen mit dem Schuh dagegen. Die Opfer, zwei junge Männer, erlitten nicht unerhebliche Verbrennungen. Außerdem wurden Sprengsätze, die nicht explodierten, in der Stadt gefunden.

Als es dann am 11. Oktober 2022 zur Verpuffung in einer Wohnung in der Alexanderstraße im Leipziger Stadtteil Zentrum-West kam, stieß die Polizei dort in der Wohnung auf 43 selbstgebastelte Sprengfallen. Woher das Material stammt, ist bisher unklar ebenso wie das Motiv des gebürtigen Görlitzers. Der hatte sich bei den Basteleien selbst verletzt. Er befindet sich in Untersuchungshaft und hat sich bisher zu den Vorwürfen nicht geäußert.