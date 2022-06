Am Landgericht Leipzig hat der Prozess gegen einen Mann begonnen, der Sprengsätze gebaut und in sogenannten Verschenkekartons platziert haben soll. (Symbolbild).

Am Landgericht Leipzig hat der Prozess gegen einen Mann begonnen, der Sprengsätze gebaut und in sogenannten Verschenkekartons platziert haben soll. (Symbolbild). Bildrechte: dpa

Als es dann am 11. Oktober 2022 zur Verpuffung in einer Wohnung in der Alexanderstraße im Leipziger Stadtteil Zentrum-West kam, stieß die Polizei dort in der Wohnung auf 43 selbstgebastelte Sprengfallen. Woher das Material stammt, ist bisher unklar ebenso wie das Motiv des gebürtigen Görlitzers. Der hatte sich bei den Basteleien selbst verletzt. Er befindet sich in Untersuchungshaft und hat sich bisher zu den Vorwürfen nicht geäußert.