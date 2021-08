Die Leipziger Polizei ermittelt zu einer möglichen Serie von Sprengstoffexplosionen. Am Sonntag detonierte eine in einer Pappverpackung versteckte "unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung", teilte die Polizeidirektion am Montag mit. Die Explosion sei durch einen Spaziergänger ausgelöst worden, der nach dem Paket gegriffen hatte. Der 36 Jahre alte Mann wurde an der rechten Hand und am Unterbauch verletzt. Er musste laut Polizei in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.