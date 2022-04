Vorfälle mit Sprengstoff in Leipzig im Jahr 2020 Bereits Ende Mai war es in einem Einkaufsmarkt im Bereich eines Flaschenpfandautomaten zu einer Explosion gekommen. Der Inhalt einer ins Walzwerk gelangten PET-Flasche hatte die Verpuffung im Automaten verursacht.



Im Juni hatten Unbekannte auch in Leipzig versucht, einen Altkleidercontainer zu sprengen. Eine weitere Sprengvorrichtung wurde von Spezialisten der Polizei gesprengt.



Mitte August trat ein Spaziergänger gegen ein Päckchen, das auf dem Fußweg lag und daraufhin explodierte. Der Mann erlitt oberflächliche Verletzungen an Beinen und Gesicht.



Im September ist eine Blechbüchse mit Chemikalien im Poniatowskiplan am Elstermühlgraben in der Nähe einer Grundschule entdeckt worden.