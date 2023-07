Ein anderes Forschungsteam will Mikroplastik den Garaus machen. Der Ingenieur und Erfinder Roland Damann hat zusammen mit seinen Mitarbeitern in Paderborn in Nordrhein-Westfalen unter dem Stichwort Micro-Bubbles dafür einen speziellen, ringförmigen Schwimmkörper entwickelt. "In der Mitte des Rings produzieren wir Mikrobläschen mit einem Durchmesser von 10 bis 50 Mikrometern. Das ist etwa ein Drittel eines Haares", erklärt Damann.