Die Schwimm-Startgemeinschaft SSG ist Sportverein des Jahres der Stadt Leipzig geworden. Bei der Auszeichnung, die wegen Corona nicht wie üblich bei einem großen Sportlerball stattfand, sondern in der Schwimmhalle, stehen die Schwimmer der SSG Leipzig wie eine blaue Wand. Es klinge vielleicht banal, sagt Sportvorstand Matthias Macht, aber unsere blauen T-Shirts zeigen, dass wir alle zusammen gehören und wir alle ein Ziel haben: Bestleistungen.

Die Schwimm-Startgemeinschaft Leipzig (...) blickt auf das erfolgreichste Jahr für den Leipziger Schwimmsport in der jüngeren Vergangenheit zurück. Mit Marie Pietruschka, David Thomasberger und Marek Ulrich waren gleich drei Leipziger Asse in Tokio am Start. Dies gelang zuletzt bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney. Heiko Rosenthal Sportbürgermeister Leipzig

Sport-Vorstand Matthias Macht glaubte erst an einen Scherz, als er hörte, sein Verein sei Sportverein des Jahres in Leipzig. Nach kurzem Überlegen fand er das dann aber doch gar nicht so ungewöhnlich. Neben den Olympiateilnehmern haben SSG-Sportler und Sportlerinnen schließlich 24 Medaillen von den Deutschen Jugendmeisterschaften im vergangenen Jahr mitgebracht.

Teilnehmerstärkste Olympiastarter

Kein Leipziger Verein hatte mehr Sportler bei den Olympischen Spielen in Tokio als die SSG. An den Start gingen David Thomasberger, Marie Pietruschka und Marek Ulrich. Und das, obwohl die Bedingungen zur Vorbereitung seit Pandemiebeginn im Frühjahr 2020 denkbar schlecht für die Schwimmer waren, wie David Thomasberger rückblickend sagte. Doch was geholfen habe, sei der große Teamgedanke im Verein gewesen und jede Menge gute Ideen.

Schwimmer David Thomasberger. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Durch Corona konnten wir ja tagein, tagaus nur trainieren. Die Wettkämpfe fielen alle aus und irgendwann macht es keinen Spaß mehr, immer nur einsam Bahnen zu ziehen. David Thomasberger Olympiateilnehmer Tokio 2020

Statt den Kopf nur ins Wasser zu stecken, organisierten Verein und Sportler sich selbst die Wettkämpfe bei denen die Fünftklässler der Sportschule gemeinsam mit den Großen in Teams starteten. Damit jeder, ob groß, ob klein, die gleichen Chancen bekam, wurden bei der Punktevergabe auch die Altersklassen berücksichtigt. Und so kam es schon mal vor, dass ein Sechstklässler zwar wesentlich langsamer war, am Ende aber auf dem Treppchen doch weiter oben stand, als der vermeintlich schnellere Zwölftklässler.

Nahbare Vorbilder

Die neuen Wettkampfteams führten auch zu ganz neuen Kontakten im Verein, denn normalerweise haben Große und Kleine unterschiedliche Trainingszeiten. Die neue Situation habe viel mehr Gespräche ermöglicht, erzählt David Thomasberger. "Wir werteten gemeinsam unsere Teamleistung aus oder die erfahreneren Schwimmer wurden nach Tipps und Tricks gefragt. Einmal bekam ich eine WhatsApp und wurde gefragt, was man vor einem Wettkampf am besten noch essen könnte."

Jeder ist wichtig

Eine besonders wichtige Erkenntnis aus dieser Zeit für die Sportler sei auch, dass jeder wichtig ist, sagt Matthias Macht. Er sieht die Auszeichnung zum Sportverein des Jahres als Anerkennung und hofft, dass sich vielleicht auch noch weitere Sponsoren für den Verein finden. "Wir organisieren in ehrenamtlicher Arbeit, was eigentlich Aufgabe der Länder und des Bundes sein sollte", beklagt Macht. Zehn bis zwölf Stunden unbezahlte Arbeit stecke er jede Woche in den Verein. Natürlich gern, wie er betont. Wer sich aber als erfolgreiche Leistungssportnation ausgeben wolle, dürfe die Organisation nicht dem Ehrenamt überlassen, so Macht. Und so ist er auch dankbar für die 1.000-Euro-Prämie, die mit der Auszeichnung kam. Die werde in Trainingsmaterial gesteckt.

Die Schwimm-Startgemeinschaft ist ein Dachverein unter dem sich seit 2008 Schwimmvereine aus Leipzig und Umgebung zusammengefunden haben. Zur SSG gehören die SV Handwerk Leipzig, der Postschwimmverein Leipzig, SV Miltitz, SSV Leutzsch, SC DHfK Leipzig sowie SV Zwickau und SC Riesa. Die Sportler dieser Vereine starten gemeinsam für die SSG bei Wettkämpfen.

