"Das hat sich erst in den letzten eineinhalb Jahren ordentlich geruckelt. Und das ist gut so mit Blick auf die mögliche Olympia-Bewerbung der Bundesrepublik," so Dienberg. Denn wenn Leipzig an der Austragung von Olympia teilnehmen könnte, wäre wieder mehr Geld in der Kasse für den Ausbau des Stadionumfelds. Bis Ende kommenden Jahres soll eine Machbarkeitsstudie klären, wie, was und wo gebaut werden kann. Planungsstart wäre dann 2026.