Immobilien Stadt Leipzig ersteigert Connewitzer Spitze

In Leipzig-Connewitz wird bezahlbarer Wohnraum knapp. Gegen die Gentrifizierung regt sich Widerstand: immer wieder gibt es Demonstrationen, auf Baustellen wurden sogar Bagger angezündet. Nun könnte sich die Situation entspannen. Die Stadt Leipzig hat ein Grundstück in dem Viertel ersteigert und will ein anderes vom Bund kaufen. Das Ziel: Platz schaffen für bezahlbaren Wohnraum und Grünflächen erhalten.