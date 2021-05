Baudenkmal Zukunft des Leipziger Stadtbades ungewiss

Hauptinhalt

Es war Europas erstes Wellenbad und galt als modernster Wellness-Tempel seiner Zeit: das Leipziger Stadtbad. Baustart für das Jugendstilgebäude war 1913, drei Jahre später wurde es eröffnet. 88 Jahre lang tummelten sich in dem prachtvollen neomaurischen Gebäude die Leipziger. Doch der Zahn der Zeit nagte an dem Gemäuer und 2004 musste es wegen der maroden Bausubstanz geschlossen werden. Seit 2008 kümmerte sich eine Förderstiftung darum, das Denkmal wiederzubeleben. Das Ziel war, einen Investor zu finden. Doch bislang blieben die Bemühungen der Stadt erfolglos. Nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen.