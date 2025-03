Leipzigs Gäste entdecken Industriegeschichte der Stadt

Die Reise in Leipzigs Historie hat auch Bernd Schlichting aus Remscheid in Nordrhein-Westfalen sehr gefallen. "Ich wusste nicht, dass hier entlang des Kanals so viel Industrie war", erklärt der 66-Jährige. Er und seine Familie seien gerade auf Städteausflug in Leipzig. Während die Ehefrau und eine seiner Töchter auf der Leipziger Buchmesse stöbern, wollen er und Tochter Lisa Leipzig per Boot kennenlernen. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Ich wusste nicht, dass hier entlang des Kanals so viel Industrie war. Bernd Schlichting kommt aus Remscheid und geht gerne auf historische Entdeckungsreisen

Nach einer guten Stunde Fahrt zieht der Bootsmann das Seil am Stadthafen wieder fest. Bernd Schlichting und Tochter Lisa steigen ab und machen noch ein Foto am Bootssteg. Nach der Tour fühle er sich zwar etwas durchgefroren, sagt Bernd Schlichting. Aber er betont: "Das war es mir wert."

Durchwachsener Start in die neue Saison

So begeistert die ersten Bootsgäste der neuen Saison auch sind - so rosig sei der Saisonauftakt an diesem Wochenende nicht gewesen, erklärt Stadthafen-Geschäftsführer Jan Benzien.

Der Start war Okay, ganz dem Wetter entsprechend. Jan Benzien Geschäftsführer des Stadthafen Leipzig

Bei den Kanubooten seien am Sonntag nur vier Boote gefragt gewesen, sagte Benzien. Bei den Gruppentouren sehe es ähnlich aus. Zwar seien diese zur Mittagszeit ausgebucht, doch in den Früh- und Abendstunden sei auf den Bänken noch viel Platz. Das sei für jene ein Geheimtipp, die es besonders ruhig mögen, sagt Benzien. "Es ist nicht so voll. Da bekommt man vielleicht sogar den Eisvogel zu Gesicht." Bildrechte: picture alliance/dpa/Jan Woitas

Geschäftsführer schaut optimistisch voraus