Der Leipziger Stadtrat hat am Mittwoch den Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 beschlossen. Wie die Stadt mitteilte, soll mit einem Gesamtvolumen von zwei Millarden Euro die Corona-Pandemie gemeistert und zugleich in wichtige Zukunftsthemen investiert werden.

"Gleichzeitig müssen wir auch an die Zeit nach dem Virus denken", so Jung. Geld in wichtige Zukunftsthemen zu investieren sei wichtig. Aus diesem Grund sollen mit einem Volumen von rund 600 Millionen Euro über beide Jahre hinweg in die Bereiche Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität, Bildung, digitale Infrastruktur und Wirtschaftsförderung investiert werden. Dazu kommen den Angaben zufolge Vorhaben für den Wohnungsbau, Gesundheit, Kultur und Sport. Der Ausbau von Kita- und Schulkapazitäten bleibe weiterhin Investitionsschwerpunkt der Stadt Leipzig.