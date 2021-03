In Leipzig soll in einem Stadtgebiet Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit erprobt werden. Dafür hat der Stadtrat am Mittwoch mit deutlicher Mehrheit gestimmt. Doch bis ein solches Pilotprojekt starten kann, muss Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung erst die Voraussetzungen schaffen. Laut Stadtratsbeschluss soll er zusammen mit mehreren deutschen Städten und dem Deutschen Städtetag, die Rahmenbedingungen abstimmen. Außerdem soll Jung bis Ende des Jahres ein Stadtgebiet in Leipzig vorschlagen, das für den Modellversuch geeignet wäre. Geplant ist eine wissenschaftliche Begleitung des Projekts. Untersucht werden soll unter anderem die Auswirkung der Tempodrosselung auf den Verkehrsfluss, die Schadstoffemissionen und die Verkehrssicherheit.