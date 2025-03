Die freie Kulturszene Leipzigs kann aufatmen. Nachdem die Akteure mit großer Sorge die Haushaltsverhandlungen beobachtet hatten, kam Mittwochabend dann die für sie gute Nachricht: Mehr Unterstützung für die freie Szene in den Jahren 2025 und 2026. Deren Budget wird in diesem Jahr um 400.000 Euro angehoben. Im kommenden Jahr gibt es dann 500.000 Euro mehr.

Die Initiative "Leipzig plus Kultur" hatte sich vor dem Beschluss des Doppelhaushalts für auskömmliche Projektförderungen, faire Gagen und Honorare sowie die Realisierung der sogenannten Basisförderung für herausragende Kulturprojekte eingesetzt. Parallel zur Stadtratssitzung fand eine Demonstration statt, die diese Forderungen untermauerte. Die Sprecherin von "Leipzig plus Kultur", Dana Ersing, zeigte sich nach den positiven Meldungen aus dem Stadtrat im Gespräch mit MDR KULTUR erleichtert, dass der Antrag von rot-rot-grün für die freie Szene beschlossen worden sei.

"Das ist in einem Jahr voller Schreckensnachrichten mal eine positive Nachricht, die die freie Szene sehr gut vertragen kann", so Ersing. Der Antrag sei dennoch "nur das Mindeste, was wir gebrauchen konnten". Nun müsse noch die Landesdirektion dem Haushalt in Leipzig zustimmen, damit das Geld zeitnah fließen könne und die Projekte weitergehen könnten. Dann müssten Kultur-Einrichtungen "vielleicht zunächst mal niemandem kündigen", freute sich die Sprecherin von "Leipzig plus Kultur".