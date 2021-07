Entscheidung Stadtrat Leipzig stimmt für FKK-Bereich am Cospudener See

Nackig in den Cossi: Am Cospudener See soll ein offizieller FKK-Strand ausgeschildert werden. Das hat der Leipziger Stadtrat am Mittwoch beschlossen. In diesem Jahr wird das aber wohl nicht mehr umgesetzt.