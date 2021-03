Im Stadtrat von Leipzig wird es am Mittwoch um des Deutschen liebstes Kind gehen - das Auto. Genauer gesagt darum, wie schnell man damit in der Stadt fahren darf. Zwei Stadtratsfraktionen haben Beschlussvorlagen zu Tempo 30 als Modellversuch im Stadtgebiet eingereicht. Flächendeckend oder auf drei räumlich begrenzte Gebiete. Auch ein Vorschlag der Stadtverwaltung steht zur Diskussion. Egal, wie sich der Stadtrat am Mittwoch entscheidet, bis zu einer Umsetzung könnte es ein langer Weg sein.

Linke für Klima und Verkehrssicherheit

Schon lange hat die Linke im Stadtrat für eine Temporeduzierung im Stadtgebiet plädiert. Ihre Vorlage sieht nun ein Modellversuch mit einem flächendeckenden Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet vor. Lärm- und Emissionsreduzierung und Verkehrssicherheit seien dafür die wichtigsten Gründe, sagte Franziska Riekewald, stellvertretende Stadtratsfraktionsvorsitzende und Sprecherin für Mobilität.



"Es geht um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden. Gerade unsere Kinder sind die Schwächsten und müssen auch auf den Hauptstraßen geschützt werden", sagte Riekewald MDR SACHSEN. So liege die Gefahr, als Fußgänger bei einem Verkehrsunfall mit Tempo 50 tödlich zu verunglücken, bei 40 Prozent. Bei einer Reduzierung auf 30 Km/h liege sie bei zehn Prozent, erklärte Riekewald. Zudem würden von Temporeduzierungen - und damit weniger Lärm - gerade Geringverdienende profitieren, so die Linken-Politikerin.

Vor allem Geringverdienende leben an Hauptstraßen, da sie es sich nicht leisten können, an einen ruhigeren Ort zu ziehen. Franziska Riekewald stellvertretende Stadtratsfraktionsvorsitzende, die Linke

Der ADAC Sachsen sieht in den Plänen für ein durchgängiges Tempo 30 keinen Nutzen für die Verkehrssicherheit. Bildrechte: imago images/Lichtgut

Grüne: Weniger Tempo, mehr positive Effekte

Leipzig, als flächendeckende Tempo-30-Zone auszuweisen, sei nicht schnell zu realisieren, blickt Kristina Wehy, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion nüchtern auf die Ratssitzung am Mittwoch. Die Vorlage ihrer Fraktion sieht Pilotprojekte zu Tempo 30 in drei räumlich begrenzten Stadtgebieten vor: Sie umfassen Straßen mit und ohne Straßenbahn- und Busverkehr, Straßen in innerstädtischen Lagen sowie am Stadtrand. Man müsse alle bei der Temporeduzierung mitnehmen, auch die die daran zweifeln, sagte Wehy MDR SACHSEN.

Mit den Pilotprojekten wollen wir zeigen, dass es funktioniert. Kristina Wehy Verkehrspolitische Sprecherin Stadtratsfraktion die Grünen

Es müsse gezeigt werden, dass Temporeduzierung nicht zu einer Reduzierung der städtischen Durchschnittsgeschwindigkeit führe, erklärte Wehy. Und natürlich führe die Drosselung des Tempos zu weniger Reifenabrieb und weniger Emissionen. Leipzig liegt auf Platz fünf der staureichsten Städte Deutschlands. 2020 verloren Autofahrer hier durchschnittlich 31 Stunden im Stau. Bildrechte: IMAGO

Stadtverwaltung bietet alternativen Vorschlag

Ganz abgeneigt von der Tempo-30-Idee scheint die Leipziger Stadtverwaltung nicht zu sein. Baubürgermeister Thomas Dienberg (Bündnis 90/die Grünen) stellt sich hinter die Forderung der Grünen und Linken und will einen entsprechenden Modellversuch in einem räumlichen Gebiet beim Bundesverkehrsministerium beantragen. Doch bevor beantragt werden kann, muss im Stadtrat beraten werden. Der Vorschlag der Stadt sieht vor, mit mehreren anderen Städten und unter Einbeziehen des Deutschen Städtetages, die Rahmenbedingungen für einen Modellversuch zu Tempo 30 zu untersuchen, inklusive wissenschaftlicher Begleitung.

AfD: Tempo 30 ist "autofeindlich"

Die AfD im Leipziger Stadtrat plädiert auf Hauptsverkehrsstraßen für "Grüne Wellen". Bildrechte: imago images/imagebroker Für die AfD im Stadtrat ist der Plan, flächendeckend Tempo 30 einführen zu wollen, nichts anderes als "autofeindlich". Damit würde das bestehende Stau-Chaos in der Stadt weiter drastisch verschärft, hieß es aus der Fraktion. Die AfD wirft Linken und Grünen vor, individuelle Mobilität weitestgehend abschaffen zu wollen und deshalb den Autoverkehr so unattraktiv wie möglich zu machen. Den Vorlagen werde man daher eine klare Absage erteilen, erklärte Tobias Keller, verkehrspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion MDR SACHSEN. Damit der Verkehr auf Leipzigs Straßen künftig schneller vorankommt, bereitet die Fraktion nach eigenen Angaben derzeit einen Antrag zur grünen Welle auf Hauptverkehrsstraßen vor.

CDU: Tempo 30 würde ÖPNV ausbremsen

Auch die CDU kann mit sich nicht mit den Modellversuchen jedweder Art anfreunden. "So lange wir so schlechte Straßen haben, werden wir auch Abrieb und Lärm haben", ist sich Christdemokratin Sabine Heymann sicher. Da helfe auch keine Geschwindigkeitsreduzierung, sagte sie MDR SACHSEN. Eine Reduzierung des Tempos würde nur dann Sinn machen, wenn der Verkehr flüssig fließen kann. Durch die Pläne sieht Heymann auch den Grundsatz verletzt, den öffentlichen Nahverkehr immer an erster Stelle zu sehen. Wenn der Individualverkehr ausgebremst würde, dann würden auf gemeinsam genutzten Straßen Bus und Bahn leiden. Zudem befürchtet die Fraktion, dass der Autoverkehr Nebenstraßen als Schleichwege nutzen könnten.

Wenn überall Tempo 30 gilt, werden Wohngebiete belastet. Gewünschte Effekte wie Verkehrssicherheit und Lärmreduzierung sind dann gleich Null. Sabine Heymann CDU-Stadtratsfraktion Leipzig

Der Vorschlag ihrer Fraktion: Konsequente Umsetzung von Tempo-30-Zonen in allen Wohnvierteln, Instandsetzung von Straßen, um Reifenabrieb zu vermeiden und dort wo es geht, die "Grüne Welle" zu ermöglichen. Die CDU-Fraktion im Leipziger Stadtrat befürchtet, dass Tempo 30 für den Individualverkehr auch Auswirkungen auf den ÖPNV hat und diesen ausbremst. Bildrechte: imago/Stefan Noebel-Heise

Das sagt die Straßenverkehrsordnung Bereits seit 2001 haben die Kommunen die Möglichkeit, gemäß §45 StVO großflächig Tempo 30-Zonen anzuordnen. Außer einer entsprechenden Beschilderung in den Ein- und Ausfahrten müssen dort keine weiteren Maßnahmen mehr erfolgen. Weite Teile des innerörtlichen Straßennetzes sind bereits auf Tempo 30 limitiert, wie ca. 60 Prozent des Leipziger Straßennetzes. Die StVO-Änderung im Dezember 2016 erlaubt den Kommunen nun die erleichterte Anordnung von Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen vor Schulen, Kindergärten; Kindertagesstätten, Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern.

ADAC Sachsen e.V.

Quelle: MDR/bb/mar