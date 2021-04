Die Erweiterung der Nils-Holgersson-Grundschule in Großlehna geht voran. Die Markranstädter Stadträte haben beschlossen, für 608.000 Euro zwei Module mit einem Verbindungsgang an das bestehende Gebäude anzubauen. Rund 380.000 Euro davon werden gefördert. Bauantrag soll noch im April gestellt werden. Mit dem Anbau wird Platz für zwei weitere Klassen geschaffen. Die kleine Dorfschule war ursprünglich einzügig ausgerichtet und wird mit dem kommenden Schuljahr das vierte Mal in Folge zweizügig belegt. Ziel ist es laut Stadtverwaltung, die Räume zum Ende des Jahres fertigzustellen.

Gleichzeitig kommen nach Auskunft von Bauamtsleiter Sven Pleße die Arbeiten an der Grundschule in Markranstädt planmäßig voran. Auch diese Schule wird wegen der steigenden Schülerzahlen erweitert - bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre.

Nach dem Brand im Strandbad am Kulkwitzer See im vergangenen Jahr wird es auch in dieser Saison nur eine Interimslösung mit Containern geben, sagte Markranstädts Bürgermeisterin Nadine Stitterich am Abend im Stadtrat. Mit dem bisherigen Betreiber gebe es dazu Gespräche. Zugleich denke die Stadt über eine Weiterentwicklung des Markranstädter Strandbades in den kommenden Jahren nach.