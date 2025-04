Bildrechte: MDR/Rebecca Nordin Mencke

06. April 2025, 05:00 Uhr

Für Kommunalpolitikerinnen und -politiker ist es nicht leicht, alle Menschen in ihrer Kommune im Blick zu behalten. Unterstützung bieten Fachräte wie der Senioren- oder Familienbeirat. In Leipzig vertritt seit 2009 auch ein Migrantenbeirat die Interessen von Menschen mit Einwanderungsgeschichte im Stadtrat – wie in Zittau, Weimar oder Magdeburg. Ab Montag wird das Gremium in Leipzig neu gewählt: 23 Sitze sind zu vergeben. Welche Themen stehen aktuell im Fokus?