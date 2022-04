Ukraine-Krieg Klitschko zu Stadtrat Leipzig: Sehen, wer unsere echten Freunde sind

Im vergangenen Jahr war der Bürgermeister der Stadt Kiew, Vitali Klitschko, persönlich in Leipzig. Die Städtepartnerschaft zwischen den Städten besteht seit nehr als 60 Jahren. Jetzt, in Kriegeszeiten, hält die Verbundenheit an. Klitschko wandte sich in einer Videobotschaft an den Stadtrat.