Was sind Ausfallsicherheiten? Durch den starken Anstieg der Energiepreise vergangenen Sommer und Herbst mussten Unternehmen an den Energiemärkten sehr hohe Sicherheiten hinterlegen. Die Unternehmen sichern sich meist schon Monate im Voraus Strom oder Gas bei den Verkäufern. Gehandelt wird an der Börse. Und das geht so:



Käufer und Verkäufer vereinbaren nach aktuellen Konditionen (wir rechnen mit einem fiktiven Beispiel) einen Preis von 50 Euro/MWh. Die Börse ging noch vor wenigen Monaten von einer Preisschwankung von 2 Euro/MWh aus. Also mussten beide Parteien als Sicherheit 2 Euro pro MW/h hinterlegen. Bei 5.000 MWh sind das 10.000 Euro.



Bei stark schwankenden Preisen kann es aber sein, dass nicht 2 Euro, sondern 200 Euro/MWh als Sicherheit hinterlegt werden müssen. Im konkreten Beispiel wären das dann schon eine Million Euro.