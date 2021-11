Um sicherzugehen, dass die Roller auch an den dafür vorgesehenen Stationen wieder abgestellt werden, haben die Fahrzeuge einen GPS-Chip. Wenn der E-Scooter an der falschen Stelle geparkt wird, bezahlt der Kunde so lange weiter, bis er am richtige Ort steht. Es können sogar Strafen von bis zu 25 Euro fällig werden, betont Stephan Boelte von der Firma Voi, die der zweite Anbieter von E-Scootern in Leipzig ist.