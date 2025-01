In einem deutschlandweiten Vergleich stehen Autofahrer in Leipzig und Dresden verhältnismäßig lange im Berufsverkehr. Laut einer weltweiten Verkehrsstudie des Kartierungsdienstleisters TomTom brauchen Leipziger Autofahrer für eine Strecke von zehn Kilometern rund 25 Minuten und 43 Sekunden. Damit landet Leipzig im deutschen Vergleich auf Platz drei, hinter Berlin und Frankfurt am Main.