Das Lied im Auto-Radio kommt mit einer gewissen Ironie daher: "Fast Car" singt Tracy Chapman. "Schön wäre es", denkt man sich im Stau stehend. Auf der Leipziger Karl-Heine-Straße läuft es an diesem Nachmittag nur sehr zäh Richtung Stadt. Seit am Montag ein Wasserrohrbruch auf der Klingerbrücke entdeckt worden ist, staut sich der Verkehr oft schon am Felsenkeller. Eine Strecke von rund einem Kilometer.