Mario Anhalt leitet im Leipziger Amt für Umweltschutz die Abteilung für Umweltvorsorge. Er ist unter anderem zuständig für die Luft-Reinhaltung in der Stadt. Was die Luft in Leipzig verunreinigt, messen diverse Messinstrumente in einem Messcontainer, erklärt Anhalt: "Wir stehen hier direkt am Hallischen Tor an der verkehrsnahen Messstation Leipzig-Mitte." Das sei zwischen den Höfen am Brühl und dem Hauptbahnhof. Die Gegend um den Willy-Brandt-Platz ist mit etwa 40.000 Fahrzeugen pro Tag eine sehr stark befahrene Straße.