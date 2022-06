Doch damit nicht genug: Der Holzberg ist ein Kesselbruch. In seiner Mitte sammelt sich Regenwasser, der Wasserstand steigt - solange nicht abgepumpt wird. Genau dies sei aber zwischen 2003 und 2007 passiert. "Die Leitung, in die abgepumpt wird, geht in das Flüsschen Lossa und die wiederum liegt in der Trinkwasserschutzzone", erklärt Winkler. Mögliche Gesundheits- und Umweltschäden seien in Kauf genommen worden. Auf Anfrage von MDR SACHSEN hat das Bergbauamt noch nicht geantwortet.