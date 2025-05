Der Stellenabbau an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden geht weiter. Von den etwa 1.300 Mitarbeitern der Betreibergesellschaft Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG) wurden bislang fast 180 entlassen. In der kommenden Woche sollen weitere Kündigungen folgen. Das sagte Flughafenchef Götz Ahmelmann nach Angaben von Oppositionspolitikern in einer nicht öffentlichen Ausschusssitzung.