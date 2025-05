Die Gewerkschaft Verdi hatte die Entwicklung damals kritisiert. Vor allem die Fluggäste seien stark betroffen. Ob es gelinge, künftig jede Maschine pünktlich abzufertigen, zu be- und entladen und zu enteisen, müsse sich zeigen.

Anmerkung der Redaktion: In einer ersten Version dieses Textes vom 10. Mai 2025 hieß es, dass der Vorstandsvorsitzende Götz Ahmelmann in einer nicht-öffentlichen Sitzung des Infrastrukturausschusses des Landtags Sachsen-Anhalt gesagt haben soll, dass bereits 180 Beschäftigte entlassen worden sind und weitere Kündigungen folgen sollen. Dies trifft laut Unternehmen nicht zu und wurde am 13. Mai 2025 nachträglich im Artikel geändert.