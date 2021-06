Storchenbetreuer Uwe Seidel fällt ein Stein vom Herzen. Die vermisste Storchenmutter aus Großbardau lebt. Er konnte sie in einer Gruppe von etwa 50 noch nicht geschlechtsreifen Störchen ausmachen. Sie waren gerade in der Nähe von Oschatz auf Nahrungssuche. Als Seidel von der Gruppe erfuhr, machte er sich noch abends auf den Weg. Bei der Identifizierung von Emily half ihm Technik. Er fotografierte die Störche und konnte so nicht nur den Ring, sondern sogar noch die eingeprägte Nummer erkennen.

Die Störchin sei mit drei Jahren noch sehr jung und habe das erste Mal Junge gehabt, so Seidel. Deshalb vermutet er, dass sie ihre Brut aus Unerfahrenheit verlassen hat. Es sei gut zu wissen, dass sie noch lebt, auch wenn nicht klar ist, ob sie zu ihrem Jungtier zurückkommt. "Es gibt halt Mütter, die nicht so gut sind", sagt Seidel und hofft, sie im kommenden Jahr wieder in Großbardau zu sehen. Vor allem die Weibchen sind in der Regel ausgesprochen Horsttreu und kehren jedes Jahr wieder in ihr Nest zurück.