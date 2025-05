Für die Erschließung des Geländes ist die Gemeinde Großpösna verantwortlich und damit auch ihr Bürgermeister Daniel Strobel. Das Gemeindeoberhaupt sieht in dem Inklusionscampingplatz eine große Chance für die Region: "Es fehlt im Leipziger Neuseenland an noch mehr Campingplätzen und gerade für Menschen mit Behinderung gibt es noch keine Angebote dieser Art. Deswegen arbeiten wir bereits seit Jahren daran und es wäre jetzt ein richtiger Nackenschlag, wenn wir das nicht realisieren können."

Auf erste Anfragen an die Landespolitik hatten die Projektverantwortlichen keine wirkliche Reaktion erhalten. Deswegen wandten sich Mitte April der SEB-Betriebsleiter Peter Böhmer, Bürgermeister Daniel Strobel und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung in einem Brief an die zuständigen Regierungsparteien CDU und SPD. Darin hieß es, dass durch die Streichung der nötigen Mittel das Projekt "akut gefährdet" sei und der Region, sowie der Politik ein Imageschaden drohe. Laut Strobel blieb auch diese Anfrage an die Landespolitik bisher ohne Reaktion. (Stand: 03.05.2025)