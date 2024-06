Ein Storch versetzt seit mehreren Wochen die Anwohner im Colditzer Ortsteil Sermuth im Landkreis Leipzig in Unruhe. Er gilt als echter Problem-Vogel, berichten Anwohnerinnen und Anwohner der Gemeinde dem MDR. Dabei gehöre er mit seiner Storchenfamilie schon lange zum Dorfbild dazu. Bisher sei er nie negativ aufgefallen. Das habe sich aber geändert, was beschädigte Autos im Dorf beweisen. Betroffene fragen sich, was den Stelzvogel umtreibt.

Bildrechte: MDR SACHSEN