In Sachsen sind im vergangenen Jahr 88 Straftaten im Zusammenhang mit K.O.-Tropfen registriert worden. Schwerpunkte waren nach Angaben des Landeskriminalamtes Leipzig und Dresden. Insgesamt seien 99 Menschen betroffen gewesen, in den meisten Fällen Frauen.



Verabreicht wurden die Substanzen bei Veranstaltungen im Freien, in Diskotheken, Bars oder Clubs, aber auch bei privaten Partys.