Das führte nach Angaben des Bundeskriminalamtes allein in Deutschland zu mehr als 2.200 Ermittlungsverfahren, vor allem im Bereich der Rauschgiftkriminalität. 15 Verfahren sind zurzeit am Landgericht Leipzig anhängig. Das sächsische Justizministerium hatte laut Angaben des Gerichts personelle Unterstützung zugesichert.



Demnach sind die mit Strafsachen betrauten allgemeinen großen Strafkammern des Landgerichts durch die Encrochat-Verfahren stark belastet, so dass das Präsidium die neue Strafkammer bereits zum 1. Oktober personell vollständig besetzt.