Am Neuen Rathaus in Leipzig hat ein Lastwagen am Mittwochvormittag eine Oberleitung der Straßenbahn heruntergerissen. Wie LVB-Pressesprecher Marc Backhaus sagte, ist der Lkw aus der Lotterstraße gekommen und hatte seinen Kran nicht komplett heruntergefahren. Er sei mit diesem dann an die Oberleitung gekommen. Laut Backhaus bestand aber keine Gefahr. Der Strom auf der Oberleitung werde in solchen Fällen automatisch abgeschaltet.