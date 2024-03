Polizei Dreijähriger stirbt bei Straßenbahnunfall in Leipzig

In Leipzig-Leutzsch hat es am Ostersonntag einen schweren Unfall mit einer Straßenbahn gegeben. Wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN bestätigte, ist dabei ein dreijähriger Junge ums Leben gekommen.

Demnach passierte das Unglück auf Höhe der Straßenbahn-Haltestelle "Diakonissenhaus" in der Georg-Schwarz-Straße. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war der Junge mit Eltern und Bruder an der Haltestelle ausgestiegen. Als sie auf dem Gehsteig daneben liefen, sei der Dreijährige gestolpert, mit einem Fuß zwischen Bordstein und Bahn geraten und unter das Fahrzeug gezogen worden.



Der 57 Jahre alte Fahrer erlitt den Angaben nach einen Schock, ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich auch um die Angehörigen des Jungen. Zum Geschehen werde ermittelt, wegen fahrlässiger Tötung und Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Verkehrsunfalldienst der Leipziger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.