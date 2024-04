Nach dem schweren Straßenbahnunfall in Leipzig mit einem toten Kind am Ostersonntag hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Der Verkehrsunfalldienst habe seine Ermittlungen aufgenommen und suche nach Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben könnten, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Montag mit.