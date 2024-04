In den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen starten in den kommenden Wochen und Monaten mehrere Vorhaben im Straßenbau. Welche Baumaßnahmen im Landkreis Nordsachsen geplant sind, hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) am Dienstag vorgestellt. Nicht nur Straßen sollen demnach ausgebaut werden, sondern auch Fuß- und Radwege unter anderem in Klinga, Bad Düben und Torgau. Viele Fahrbahnen müssten zudem erneuert werden, so zum Beispiel für 1,3 Millionen Euro die B87 in und östlich von Doberschütz. Baubeginn sei nach den Sommerferien im August.