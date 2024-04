Mit Schablonen gesprühte Graffitis einer internationalen Kunstaktion der Uni Leipzig von 1991 sind in der Ausstellung "Streetwise" zu sehen.

Auch damalige Leipziger Künstler wie Gudrun Petersdorf und Akos Novaki nahmen an der Aktion 1991 teil.

Auch französische Schablonenkünstler wie Miss. Tic, El Assiston, Epsylon Point oder Docteur Table nahmen damals an dem Workshop teil.

Grell, bunt, schrill: Graffiti und Street Art gehören mittlerweile zu jeder größeren deutschen Stadt. Kurz nach dem Mauerfall war Leipzig jedoch, wie alle ostdeutschen Städte, graffiti-freie Zone.

Fast skurril erscheint da im Rückblick eine Kunstaktion des Jahres 1991, in der die Uni Leipzig französische und westdeutsche Spraykünstler sowie hiesige Maler und Malerinnen zu einem Workshop in ihren Innenhof lud, per Schablonengraffiti auf mobilen Bildträgern neue Kunst für den Unicampus zu erschaffen. Die Ausstellung "Streetwise" stellt nun die Werke von damals aus. Bildrechte: Kustodie | Kunstsammung Universität Leipzig

Legendärer Graffiti-Workshop in Leipzig

Sogar eine Berühmtheit der internationalen Graffiti-Szene kann der Bildbestand der Uni Leipzig verzeichnen: Bleck le Rat, seines Zeichens Pochoirist aus Paris, Sprayer der sogenannten Pochoir- oder Schablonen-Technik, einer Sonderform des Graffiti. 1991 hatte der Künstler während eines mehrtägigen Graffiti-Happenings in Leipzig nachts die "Madonna von Connewitz" gesprüht. 2012 wurde sie in der Südvorstadt freigelegt – unter darüber geklebten Plakaten – und ist inzwischen dort durch eine Plexiglasscheibe geschützt. Bildrechte: Kustodie | Kunstsammung Universität Leipzig/Marion Wenzel

Die Uni Leipzig besitzt das Motiv zusätzlich auf einen mobilen Bildträger. Und so hängt die Madonna nun in der neuen Ausstellung mit dem Titel "Streetwise". Christine Hübner, Sammlungskonservatorin der Kustodie, erklärt in der neuen Schau, dass Bleck le Rat die "Madonna von Connewitz" nach dem "Vorbild von Caravaggios 'Madonna dei Pellegrini' gearbeitet hat". Bildrechte: IMAGO / Zoonar

Black le Rat nahm im September 1991 mit anderen französischen und westdeutschen Schablonengraffiti-Künstlern an einem Workshop teil, den der damalige Kustos der Uni Leipzig, Rainer Behrends, angeregt hatte. Im Innenhof der damals noch sozialistisch-grauen Universität sprayten die Gäste, gemeinsam mit hiesigen Malern und Malerinnen, was das Zeug hielt.

Leipziger Schule und Graffiti

Gudrun Petersdorf und Akos Novaki waren damals noch unerfahren in der Graffiti-Technik, stellten sich aber der Herausforderung, ihre, an der Leipziger Kunsthochschule erworbenen malerischen Qualitäten in die des Schablonengraffitis zu überführen. Bildrechte: Kustodie | Kunstsammung Universität Leipzig/Marion Wenzel

Rudolf Hiller von Gaertringen, Kustos der Universität Leipzig, erklärt vor der Graffiti-Kunst Akos Novakys: "Er hat hier so abstrakte Formen gemacht: ein Kreis als Schablone und Querbalken – dann hat er das zum Teil abgedeckt und mit Sprühdosen frei gearbeitet. Dann kommen da so wolkige Sache raus." Das sein in diesem Kontext ungewöhnlich, so Hiller. Novakys habe eine künstlerische Haltung, die sich dann auch in einem, ihm fremden, Medium auswirke.

Das zeigt sich auch in der "Oasenlandschaft mit Kamelen", einem Schablonengraffiti der Leipziger Malerin Gudrun Petersdorff, wie Elisabeth Niehoff, Studentin der Kunstgeschichte, erklärt: "Die Kamele und die Palmen, die findet man auch in manchen ihrer gemalten Werke wieder. Und auch die Farbgebung in rot, grün, blau – Petersdorffs Bilder sind ja auch sonst immer sehr farbintensiv – das hat sie hier natürlich beibehalten." Bildrechte: Kustodie | Kunstsammung Universität Leipzig

Übrigens ist von den damals teilnehmenden Leipziger Malerinnen und Malern – auch Jens Balmer, Jens Pfuhler und Ingo Regel gehörten dazu – niemand bekannt, der nach dem Workshop ins Fach der Graffiti-Kunst wechselte.

Klangvolle Namen der Szene

Etwa 20 Künstler und Künstlerinnen sprayten einst im Uni-Innenhof, darunter Pochoiristen mit klangvollen Namen in der damals französische dominierten Szene wie El Assiston oder Docteur Table, der mehrfarbig agierte, Nashörner oder Taucher popkulturell inszenierte; wie Epsylon Point, der die Panzer auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking mit der Schablone kommentierte und colorierte – asiatisch inspiriert in gelb-rosa. Bildrechte: IMAGO / ABACAPRESS

Von Miss. Tic, der bereits verstorbenen "Pariser Prinzessin des Graffiti", zeigt die Schau zwei ihrer bekannten Schablonenmotive mit verführerischen und geheimnisvollen Frauenfiguren, die Miss. Tic durch gesellschaftskritische und provozierende Wortspiele verfremdete. Bis 2006, dem Jahr der Hörsaalsanierung, hing auch Miss. Tics Werk mit dem Namen "Et l' amour - mon amour" in der Leipziger Uni, auf Fluren oder im Hörsaal. Der genaue Ort ist leider nicht dokumentiert.

Erstmals seit 2006 wieder öffentlich zu sehen