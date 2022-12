Im Amazon-Versandzentrum in Leipzig wird seit diesen Montagmorgen gestreikt. Zur Arbeitsniederlegung hat die Gewerkschaft Verdi bis einschließlich Heilig Abend aufgerufen. Ronny Streich, Streikleiter und Verdi-Gewerkschaftssekretär im Bereich Handel, rechnet, dass etwa ein Viertel der mehr als tausendköpfigen Belegschaft in den Ausstand treten. "Das ist schon einschneidend, wenn die Kollegen fehlen", so Streich.