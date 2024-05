Es wäre die nächste Eskalationsstufe in einem der längsten Arbeitskämpfe in der Geschichte der Bundesrepublik. Zuvor hatte die IG Metall angekündigt, den Streik nach 180 Tagen zu unterbrechen.

Das Unternehmen, eine Tochterfirma des baden-württembergischen Unternehmens Scholz Recycling, teilte MDR SACHSEN mit, dass es so kurzfristig nicht möglich sei, so viele Arbeitnehmer wieder in den Betrieb zu integrieren. "Die sofortige Eingliederung der bisher Streikenden in die mittlerweile komplett veränderten Betriebsabläufe der SRW metalfloat ist ohnehin objektiv nicht möglich", sagte ein Unternehmenssprecher.