Keine Einigung Streik ab Montag auch im Regionalbusverkehr Leipzig und Nordsachsen

Während der Warnstreik im öffentlichen Dienst am Freitag den Nahverkehr in großen Teilen Sachsens lahmlegt, kündigt sich für die Bürger in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen schon der nächste Streik an - im Busverkehr. Auch der Schülerverkehr ist betroffen.