Die Beschäftigten der Busunternehmen Regionalbus Leipzig und Nordsachsen Mobil sind am Montagmorgen in einen dreitägigen Streik getreten. Rund 200 Beschäftigte haben sich am Morgen an dem Warnstreik beteiligt, sagte der zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretär Michael Sommer. Auf den Internetseiten informierten die Unternehmen, dass auch der Schülerverkehr betroffen ist. Für Donnerstag ist den Angaben zufolge eine nächste Verhandlungsrunde geplant.