Nach drei ergebnislosen Runden in den Tarifverhandlungen ruft die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte der Luftsicherheit an mehreren deutschen Flughäfen für Montag erneut zum Warnstreik auf. Wie die Gewerkschaft am Sonnabend mitteilte, sind verschiedenen Flughäfen in ganz Deutschland betroffen - unter anderem in Leipzig. Dort soll die Arbeit von 4 Uhr bis 22 Uhr niedergelegt werden.