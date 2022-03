Tarifverhandlungen Sicherheitspersonal streikt am Flughafen Leipzig/Halle - Ausfälle in Dresden

Hauptinhalt

In mittlerweile drei Verhandlungsrunden konnten sich die Gewerkschaft Verdi und der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen. Die Gewerkschaft fordert mehr Gehalt und eine Angleichung der Löhne - der Verband warnt vor den Kosten. Obwohl in Dresden gar nicht gestreikt wird, fallen zwei Flüge aus - das liegt an Streiks in Köln/Bonn und Düsseldorf.