Die Gewerkschaft Verdi hat Mitarbeiter am Flughafen Leipzig/Halle an diesem Dienstag zum Streik aufgerufen. Es geht um höhere Löhne für die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich sowie in der Personal-, Waren- und Frachtkontrolle. Wie Stefan Hilbig von Verdi am Morgen MDR SACHSEN mitteilte, befinden sich seit 6:30 Uhr 20 Luftsicherheitskräfte im Ausstand. Das sei fast die ganze erste Schicht. Auch etwa 30 Beschäftigte in Verwaltung und im Frachtbereich hätten ihre Arbeit niedergelegt. "Die letzte Fracht ist um 6:30 Uhr rausgegangen. Im Moment ist es sehr ruhig", so Hilbig. Unabhängig davon werde aber sichergestellt, dass Flugzeuge weiterhin landen können.